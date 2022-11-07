E’ destinato a servizio della scuola media ma prevede all’esterno anche una pista di running e un parco giochi per i bimbi

Determina del Comune di Fabrizia per dare corso all’affidamento dell’incarico dei lavori supplementari di ristrutturazione dell’impianto polivalente di via Boccaccio a servizio della locale scuola media. Il progetto per i lavori – per un importo complessivo di 200mila euro – è stato approvato dalla giunta comunale nel giugno scorso ed i fondi derivano da un mutuo concesso dal credito sportivo. Il campetto – che potrà essere utilizzato per le partite di calcio a cinque – avrà una struttura al coperto e sarà dotato di aria condizionata. All’esterno ci sarà, invece, una pista running e un parco giochi per bambini. L’intervento insiste su aree di proprietà comunale e quindi il Comune non ha dovuto far ricorso ad alcuna espropriazione.

