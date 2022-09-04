Il centro del Vibonese si prepara ad omaggiare una delle sue pagine di storia religiosa più suggestive con un ricco programma di celebrazioni

Richiama fedeli da ogni angolo della Calabria e anche fuori regioni. Rappresenta il cuore pulsante delle tradizioni religiose di Soriano e la sua storia nei secoli raggiunse anche le terre Oltreoceano. Il quadro miracoloso di San Domenico sarà al centro dei festeggiamenti in programma del centro del Vibonese, dall’11 al 15 settembre. Un calendario ricchissimo di appuntamenti con la fede, che risveglia i valori identitari e di comunità di Soriano e dei centri limitrofi. [Continua in basso]

Il quadro di San Domenico

La devozione nei confronti della sacra immagine è radicata e fortemente sentita. La figura di San Domenico è impressa sull’involucro di tela consegnato – secondo i racconti popolari – dalla Madonna al fratello laico Lorenzo da Grotteria nella fatidica notte tra il 14 e il 15 di settembre 1530. Con ogni probabilità si tratta di un dono fatto all’allora piccola comunità di frati predicatori che si erano stabiliti nel borgo ai piedi della Collina degli Angeli. I fatti avvennero circa vent’anni dopo la fondazione del Convento.

Il monastero fu edificato grazie a padre Vincenzo di Catanzaro. Secondo i racconti giunse a Soriano per volere dello stesso San Domenico che gli apparve più volte in visione. Numerosi artisti dipinsero la scena della consegna di questo “dono divino” in tutta Europa, tra essi il Guercino (1591-1666) a Bolzano. Il miracolo si propagò soprattutto in America Latina e ancora oggi l’immagine di San Domenico continua ad avere un forte impatto taumaturgico sul popolo cristiano. Nel vivo delle celebrazioni si entrerà l’11 settembre alle ore 19.00 con la celebrazione eucaristica presieduta da padre Carmine Palladino.