Soddisfatto il primo cittadino Alfredo Barillari che ringrazia la Pro loco e il Parco regionale delle Serre

«Nei prossimi giorni faremo i bilanci approfonditi di questa Festa del Fungo, nel frattempo Serra si gode il successo di una edizione riuscitissima e che ha visto migliaia e migliaia di persone invadere le strade, i ristoranti, i musei e i negozi». A parlare, con evidente soddisfazione, è il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, il quale non manca di sottolineare che «il ringraziamento più sentito va alla Pro loco che con estro, impegno e perseveranza ha ideato negli anni un qualcosa di unico destinato a restare nella storia del nostro paese. Grazie ragazzi. E grazie – aggiunge il primo – al Parco regionale naturale delle Serre, col quale si mette al centro il territorio e la crescita di un’identità da scoprire e condividere col resto della Calabria. Pensare che ci sono stati tempi in cui Pro loco e amministrazione comunale non dialogavano e il Parco delle Serre era un contenitore vuoto. Questo fa capire come il successo di oggi sia sinonimo di un cambiamento che ha visto una grande sinergia tra enti. Risultati del genere non arrivano mai per caso, ma sono frutto di programmazione, sacrificio e collaborazione. Grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato per fare vivere una tre giorni di eventi unici che ha visto Serra protagonista: con l’aiuto di tutti, Serra cresce».