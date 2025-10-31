C’è un cuore vibonese, che quotidianamente batte soprattutto per far crescere il numero delle già numerose stazioni di un “viaggio dell’amore”, intrapreso dieci anni fa ed il cui convoglio guadagna sempre più nuovi passeggeri. È quello di Claudia Colloca, formidabile fondatrice, a Roma, dell’associazione “Infinito Amore da Emanuele Ciccozzi”, che domenica scorsa ha realizzato la festa del primo decennale dalla sua nascita e che rappresenta un ideale sostegno della divisione Onco-ematologica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Si tratta di una riconosciuta Onlus che assiste con grande dedizione famiglie e bambini affetti, in particolare, da leucemie, linfomi, neuroblastomi e altre malattie oncologiche. Claudia, insieme a suo padre Nando Colloca e a sua madre Aurora Sarlo — entrambi docenti nelle scuole superiori a Vibo Valentia, oggi in pensione — e alla sorella Serenella, che dirige la scuola di danza “Ginnastica Ritmica Ginnastica 3”, ha deciso di trasformare la propria esperienza personale in un progetto di solidarietà.

Dopo aver affrontato personalmente il percorso ospedaliero al Bambino Gesù, Claudia, con il sostegno di volontari, amici e personale medico, ha fondato l’associazione. Questa si avvale di un Comitato scientifico composto dalla Dott.ssa Alessandra Basso, dalla Dott.ssa Francesca Cocca e dalla Dott.ssa Serenella Colloca, garantendo competenza e professionalità nelle sue attività di supporto.

Un vero e proprio progetto essenziale per intercettare i bisogni delle famiglie e per far conoscere tutti i servizi pensati per loro e per i loro piccoli, con lo scopo di migliorare la loro qualità della vita. L’inimitabile Claudia Colloca, quasi come fosse “venuta dal cielo a miracol mostrare”, compie i suoi primi complicatissimi passi in questa direzione dopo la terribile scomparsa di Emanuele. Lascia il suo lavoro professionale e si dedica anima e corpo a quello che è apparso come il testamento consegnato dal figlio Emanuele e che viene considerato un vero e proprio dono della Divina Provvidenza. Cresce la cultura del vivere insieme per assistere famiglie e bambini, non di Roma, in difficoltà e colpiti dalle gravi patologie.

Claudia riesce presto ad instaurare un perfetto feeling con la struttura dell’Ospedale il Bambino Gesù ed il team diretto dal professor Franco Localetti. Nel 2024 finalmente il primo straordinario successo: l’avvio della Casa “l’Infinito abbraccio di Ema”. Viene considerato il primo miracolo dell’Associazione. Per molti è un “viaggio della speranza” che si concretizza verso l’atteso obiettivo: permettere a bambini e famiglie di recuperare la “normalità” della vita.

Domenica scorsa, di sera, a Roma, al Teatro Viganò di Piazza Fradeletto, il momento della prima grande festa gratuita per solennizzare il successo dell’associazione. I posti priority sono per loro, i bambini della Casa “L’Infinito abbraccio di Ema”, poi medici, infermieri e volontari dell’ospedale Bambino Gesù, genitori e congiunti ma anche tanti cittadini che collaborano all’attività dell’associazione. Claudia per la conduzione dello straordinario evento si affida a Karen Sarlo, giornalista di Rai Parlamento, che a Roma vive anche dentro il mondo del volontariato e ad affiancarla ci sarà anche lei.

Il ricco e festoso cartellone scatena il delirio in platea ed esalta gli attori del fantastico copione sul palcoscenico. E’ un crescendo rossiniano tra applausi e gioia sfrenata. È grande emozione anche il momento della consegna delle targhe per “Infinito Amore da Emanuele Ciccozzi. Il sipario cala attraverso un finale con le stelle che vede accesi i riflettori su uno scenario suggestivo e fatto di fiori e palloncini luci, che fungono da spettacolare cornice all’esibizione della coinvolgente live della band romana “La Scelta”.