Il Festival del Sud - Valentia in Festa ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. La presidente Roberta Metsola ha infatti accordato il sostegno morale della massima assemblea continentale alla nona edizione della rassegna politico-culturale promossa dalla Fondazione Valentia, quest’anno in programma dal 23 al 25 ottobre a Vibo Valentia, con iniziative collegate anche nei comuni di Filandari, Zambrone e Zungri.

L’evento si fregia così di un’ulteriore, prestigiosa e autorevole, partnership che va a coronare un parterre già ricco di istituzioni ed enti. Hanno accordato il loro patrocinio al Festival del Sud anche la Regione Calabria, il Comune di Vibo Valentia, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, il Ministero della Cultura per il tramite della Direzione regionali musei nazionali della Calabria. L’evento godrà, ancora, del sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, della Provincia di Vibo Valentia, dei Comuni di Filandari e Zungri, del Consiglio Nazionale Giovani, di Confindustria Vibo Valentia, Confcommercio Vibo Valentia, Cna Calabria, Csv Calabria Centro, Gal Terre Vibonesi, Distretto del Cibo del Territorio rurale vibonese, Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, Istituto di Criminologia di Vibo Valentia, Bcc Calabria Centro.

Tutte le istituzioni patrocinanti e gli enti partner prenderanno parte alla cerimonia inaugurale del Festival del Sud, in programma venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 9, nel Complesso monumentale del Valentianum, dove interverranno, tra gli altri, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna (in videocollegamento), e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Sbarra, e alla Cultura, Giampiero Cannella, nonché rappresentanti istituzionali della Regione Calabria, della Provincia e del Comune di Vibo Valentia.

Il ricchissimo programma della tre giorni promossa dalla Fondazione che fa capo ad Anthony Lo Bianco, e che ruoterà attorno al tema “Visioni contemporanee per nuovi mondi” coinvolgendo nomi di primo piano del dibattito politico e culturale del Paese, si chiuderà nel Talent Hub della Fondazione Valentia, domenica 25 ottobre, alle ore 11.15, alla presenza di Alan Friedman, giornalista, scrittore e sceneggiatore statunitense, che presenterà il suo ultimo libro “La mano di Orfeo”, alla presenza di numerose autorità.

Il programma completo e dettagliato della nona edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa sarà presentato in conferenza stampa il prossimo venerdì 16 ottobre, alle ore 11, al Comune di Vibo Valentia.

Festival del Sud – Valentia in Festa è un evento promosso da Fondazione Valentia, ammesso a finanziamento con risorse Poc 2014/2020, Azione 6.8.3 – Avviso pubblico Agorà Calabria di Regione Calabria e Calabria Straordinaria.