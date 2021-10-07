L’amministrazione comunale pubblica l’apposito avviso destinato agli studenti che frequentano l'anno scolastico 2021-2022

L’amministrazione comunale di Filadelfia uscente fa sapere che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la fornitura dei libri di testo anno scolastico 2021-2022. Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo scolastici, gli studenti aventi i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Filadelfia; indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 10.632,94 euro; frequenza, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Il termine per la presentazione delle domante è stato fissato dall’amministrazione cittadina al 30 novembre 2021. Avviso e modello domanda si possono reperire al seguente link: https://www.comune.filadelfia.vv.it/index.php…