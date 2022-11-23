Infiltrazioni d'acqua e crepe sui muri. Fuori, pozzanghere ed erba alta. Chiamata in causa la Provincia di Vibo: «Ha sempre ignorato le nostre richieste»

Il maltempo che in questi giorni sta sferzando il Vibonese e l’intera Calabria ha arrecato non pochi disagi anche al liceo scientifico di Filadelfia. A causa della pioggia, infatti, questa mattina l’acqua è filtrata all’interno dell’edificio dal soffitto, allagando i pavimenti nei corridoi e nelle aule con un peggioramento delle crepe già presenti sui muri. Necessaria l’evacuazione degli alunni dalla scuola.

Dallo stesso liceo, c’è chi punta il dito contro la Provincia di Vibo Valentia che «dimostra disinteresse e indifferenza nei nostri confronti» e «che già in altre occasioni ha ignorato le nostre richieste». Tra le denunce: il malfunzionamento di serrande o addirittura la loro mancanza, luci non funzionanti in diverse aule e ancora oggi i termosifoni sono spenti con le aule fredde. Inoltre all’esterno: buche, pozzanghere, terra franata, erba alta e mattonelle scivolose. [In basso le foto]