Mercoledì 1 ottobre, la Fondazione Antonio Emanuela Augurusa promuove a Filogaso una giornata di alto valore istituzionale e comunitario dedicata a “Legalità, etica e comunità” nell’ambito del progetto Green Social Impact Manager. «Nel corso della mattinata – si legge nel comunicato stampa della Fondazione – , il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, Camillo Falvo, sarà presente a Filogaso in qualità di relatore e docente per gli studenti della Fondazione Augurusa. L’intervento verterà sui temi della legalità, dell’etica pubblica e del contrasto alle forme di criminalità organizzata, con particolare riferimento al ruolo delle istituzioni e alla necessità di promuovere, soprattutto tra i più giovani, una cultura della responsabilità, della cittadinanza attiva e della fiducia nelle istituzioni».

Già nella precedente edizione del corso di alta formazione che si tiene a Filogaso, Falvo aveva tenuto una lectio magistralis. «La partecipazione del procuratore – proseguono dalla Fondazione – conferisce un significativo rilievo all’iniziativa, sottolineando l’importanza del dialogo tra magistratura, enti formativi e giovani, e rafforzando l’impegno della Fondazione nel promuovere occasioni di approfondimento e sensibilizzazione su questioni centrali per lo sviluppo socio-economico del territorio». Il presidente della Fondazione, Francesco Augurusa, ha poi espresso «profonda gratitudine al procuratore Falvo per la vicinanza e la fiducia dimostrate. È per noi non solo un importante riconoscimento del lavoro svolto finora, ma soprattutto un prezioso incoraggiamento a proseguire con ancora maggiore impegno e determinazione nel cammino che abbiamo intrapreso. Siamo convinti che, collaborando attivamente con le istituzioni, sia possibile contribuire in modo concreto alla costruzione di un futuro migliore per la Calabria».

La giornata proseguirà con un «pranzo comunitario alla scuola secondaria di primo grado di Filogaso, intitolata nel 2020 ad Antonio Augurusa dal ministero dell’Istruzione e del merito, promosso dalla Fondazione in collaborazione con la Parrocchia e con l’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane. L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, intende valorizzare il ruolo delle persone anziane quali depositarie di memoria storica, coesione familiare e capitale culturale, in un’ottica di rafforzamento del legame intergenerazionale e di promozione della dimensione comunitaria. L’intera giornata si colloca all’interno del percorso progettuale della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, orientato alla promozione della legalità, alla diffusione delle buone pratiche e alla costruzione di contesti educativi e civici orientati all’inclusione, alla corresponsabilità e alla coesione sociale».