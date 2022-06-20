Al grande campione trentino del ciclismo, di casa nel Vibonese, l’affettuoso messaggio di monsignor Nostro, del patron dello Sporting Club e della guida del “Maranathà”

Il grande campione del ciclismo internazionale Francesco Moser ha compiuto, ieri 19 giugno, 71 anni. Lo “sceriffo” trentino vanta una forte vicinanza con il Vibonese, in particolare con la città di Mileto, in virtù della lunga amicizia che lo lega all’ex presidente regionale della Federazione ciclistica italiana Mimmo Bulzomì. Nelle scorse ore dalla cittadina normanna gli sono giunti “i più vivi e fervidi auguri”, oltre che dal patron Bulzomì, dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro (grande appassionato di ciclismo), dal locale “Sporting Club” e dal Centro di prima accoglienza e di recupero per tossicodipendenti “Maranathà”, presieduto dal parroco della basilica cattedrale don Domenico Dicarlo. Presule, ex presidente regionale della Fci e sacerdote qualche mese fa sono andati a trovare Moser nella sua tenuta di Gardolo di Mezzo. L’accoglienza riservata loro in Trentino dal grande campione del pedale è stata a dir poco cordiale. [Continua in basso]

«Con la tua vita di guerriero della bici e di uomo autentico – si legge nell’affettuoso messaggio fattogli recapitare dagli interessati in occasione del suo compleanno – hai saputo segnare il tuo tempo, renderlo migliore e rendere migliori noi stessi. Noi che ci siamo appassionati per le tue “Roubaix”, che abbiamo trepidato quando su pista o su strada tenevi alto l’onore dell’Italia, che abbiamo acquisito la passione sportiva quando con la tua eleganza e potenza solcavi le strade del Giro e del tour, sentiamo di doverti riconoscenza e gratitudine per quanto hai saputo dare allo sport mondiale e alla società civile italiana. Il nostro augurio – concludono – è che la tua esistenza possa continuare a battere le strade dell’onore, della dignità, della libertà, della verità e del sacrificio che ci hai insegnato con le tue imprese sportive e il tuo agire quotidiano».