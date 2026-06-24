«Chi non fa non sbaglia». È la filosofia di Rossana Tassone, sindaca di Brognaturo, che ben rappresenta lo spirito dell’ultima puntata di “Buongiorno in Calabria”, format condotto da Ugo Floro e Adelia Iacino in onda il sabato alle 8:30 su LaC Tv. Ospite insieme a lei, in questa puntata, Giacomo Middea, sindaco di Fuscaldo. Due amministratori, due territori diversi per dimensione e storia, ma con la stessa voglia e intenzione di fare scelte coraggiose, guardare oltre i confini comunali e trasformare le difficoltà in occasioni. Scegliendo di fare rete, perché questo rappresenta un punto di forza: dentro e fuori i propri confini.

Fuscaldo, dai portali di pietra al cammino che guarda lontano

Giacomo Middea, avvocato, è sindaco di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, dal 5 ottobre 2021. «Quando nel 2021 ho ricevuto la richiesta di diversi gruppi esistenti sul territorio, non ho esitato un attimo», racconta. Fuscaldo è un comune vasto: circa 62 chilometri quadrati, diviso in numerose contrade ciascuna con la propria identità e le proprie specificità. Il centro storico medievale, noto come il Borgo dei Cento Portali, convive con una vivace zona marina. Due anime della stessa città che ha dato i natali a Vienna, madre di San Francesco di Paola: un legame che Middea racconta con orgoglio, ricordando che ai tempi del Santo, Paola come entità autonoma non esisteva ancora. La filosofia amministrativa di Middea consiste in una visione larga e d’insieme: bisogna ragionare per comprensorio, non per singolo campanile. «Fuscaldo ha il proprio centro storico e il mare, Paola è il paese di San Francesco, Guardia è il paese delle terme insieme ad Acquappesa, Diamante è il paese del peperoncino: ognuno ha la propria specificità, e questa complementarità deve diventare una politica futura, il nostro punto di forza», afferma.

Tra le eccellenze del territorio, l'antica scuola di scalpellini: un'arte che l'amministrazione vuole far rinascere attraverso un marchio identitario dedicato ai portali in pietra. Presto, racconta il sindaco Middea, ci sarà l'inaugurazione del primo portale realizzato da un nuovo maestro scalpellino. Fuscaldo è inoltre tappa del Cammino di San Francesco e, da poco, anche del nuovo Cammino di San Giacomo, recentemente inaugurato: un percorso che riguarderà il tratto Fuscaldo-Cicala, in provincia di Catanzaro, lungo 143 chilometri.

Sul fronte dei finanziamenti, Middea rivendica un buon utilizzo dei fondi Pnrr: oltre un milione e mezzo di euro per le isole ecologiche informatizzate, la ricostruzione dell'Itis Enrico Fermi, una nuova palestra in fase di ultimazione e un nuovo asilo nido in arrivo per il prossimo anno scolastico. In estate, il cartellone si apre con la rassegna degli amari Fuscaldo Sun Spirit, giunta alla terza edizione, per chiudersi con il tradizionale Festival delle Alici, dal 30 luglio al 2 agosto, accompagnato dal ritorno, dopo diversi anni, del Palio dei Quartieri.

Brognaturo, l’eredità di un padre e la sfida delle aree interne

Rossana Tassone è dal 2021 sindaca di Brognaturo, comune di appena 714 abitanti nel vibonese. È stata eletta con la lista “Continuare a servire il popolo”: un'esplicita continuità con l'eredità politica di suo padre Cosmo, a lungo sindaco e punto di riferimento non solo per la comunità ma per l'intero comprensorio. «Mio papà è stato una guida per Brognaturo. Lui si è messo a disposizione delle persone, era sempre presente, sempre attento», racconta Tassone. Subentrare a una figura così amata e radicata non è stato semplice. «Sono entrata in punta di piedi, ho faticato molto», afferma la sindaca, che ha costruito negli anni un gruppo amministrativo capace di fare da ponte tra continuità e rinnovamento, anche grazie al vicesindaco, che era già parte dell'amministrazione del padre.

L’impegno politico della sindaca Tassone va ben oltre i confini comunali. Nominata di recente in quattro commissioni nazionali Anci, ha promosso una lettera firmata da nove comuni delle aree interne del Vibonese, presentata in commissione aree interne, per chiedere misure specifiche: fiscalità di vantaggio, scontistiche sull'edilizia sociale e un rafforzamento dei servizi essenziali nei piccoli centri. Il 4 luglio Brognaturo parteciperà a una carovana delle aree interne, un evento che si unirà a quello di “Borgo Fiorito”, progetto annuale che punta su un turismo lento lontano dalla logica delle sagre di paese e più vicino al benessere psicofisico legato alla scoperta del territorio.

Tassone è anche una delle pochissime sindache in un panorama amministrativo dove la rappresentanza femminile in Calabria si ferma intorno all'8,5%, tra le percentuali più basse in Italia. Un tema che ha tradotto in azioni concrete, come la campagna contro la violenza sulle donne “Mai Bandiera Bianca”. «C’è una difficoltà nel pensare anche solo che una donna possa rappresentare una comunità senza necessariamente adottare una politica un po’ più maschilista», afferma. La sua visione, la sua filosofia di governo può riassumersi in poche parole: il potere non deve necessariamente essere coercizione, ma può essere «collaborazione, fare gruppo, costruire». E quando si parla del rischio di sbagliare, la sindaca non ha dubbi: solo «chi non fa non sbaglia».