Due giornate tra set aperti al pubblico, musica e arte con i fotografi Giuseppe Monteleone e Antonio Luzzaro. Nel finale la consegna delle immagini ai partecipanti, la mostra “Lux in Latinis” e la premiazione del contest dedicato alla biodiversità

Due giornate dedicate alla fotografia, tra set, creatività, musica e partecipazione, concluse con un regalo destinato a conservare nel tempo le emozioni vissute. Si è chiusa a Gerocarne la nuova edizione di “Lampi di Agosto – Incontro con la Fotografia”, la manifestazione che il 18 e 19 agosto ha coinvolto cittadini e visitatori in un percorso alla scoperta dell’arte fotografica e di ciò che accade dietro l’obiettivo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Progerocarnese2001 Aps/Ets con il patrocinio del Comune di Gerocarne, è stata accompagnata dal claim «Entra nel set. Diventane protagonista. Scopri cosa c’è dietro una fotografia». A guidare i partecipanti sono stati i fotografi Giuseppe Monteleone e Antonio Luzzaro, che durante la due giorni hanno mostrato tecniche, preparazione e scelte artistiche necessarie per costruire un ritratto e, più in generale, uno scatto professionale.

Dal dietro le quinte ai set aperti al pubblico

Il progetto ha seguito e documentato tutte le fasi della manifestazione, a partire dal dietro le quinte fino ai set interattivi, nei quali cittadini e visitatori hanno potuto mettersi direttamente davanti all’obiettivo e diventare parte dell’iniziativa.

La fotografia non è stata dunque proposta soltanto come un prodotto da osservare, ma come un’esperienza da vivere. Gli scatti realizzati durante le due giornate hanno raccontato le persone, l’atmosfera dei set e i momenti di condivisione che hanno caratterizzato la manifestazione.

Il momento conclusivo è arrivato con la consegna ai partecipanti di una selezione delle fotografie realizzate durante l’evento. Un omaggio voluto dagli organizzatori per trasformare ciò che era accaduto nelle due serate in un ricordo concreto da conservare nel tempo.

«Volevamo che questa esperienza lasciasse un segno concreto nel cuore di Gerocarne – ha spiegato il presidente dell’associazione, Vincenzo Sabatino –. La fotografia ha la capacità unica di fermare il tempo e di restituire la stessa identica emozione a distanza di anni. Consegnare questi scatti ai partecipanti è stato il nostro modo per ringraziarli di aver “acceso” i set con la loro presenza, rendendoli custodi attivi di Lampi di Agosto».

Arte, musica e il contest sulla biodiversità

Le due serate sono state accompagnate anche dalla musica dal vivo, mentre nel corso dell’appuntamento conclusivo è stata nuovamente proposta l’esposizione “Lux in Latinis – Il Sacro Svelato”, con dipinti e statue provenienti dalla chiesa di Santa Maria de Latinis e San Sebastiano.

Spazio inoltre alla premiazione del contest fotografico legato alla passeggiata ecologica “Alla scoperta della Biodiversità”, organizzata l’11 agosto. Un ulteriore collegamento tra fotografia e territorio, con le immagini utilizzate per raccontare il patrimonio naturalistico e paesaggistico locale.

Per i più giovani è stato infine predisposto un “Angolo goloso”, con popcorn, zucchero filato e crêpes alla Nutella, contribuendo a dare alla manifestazione anche una dimensione familiare e di aggregazione.

La partecipazione registrata nelle due giornate, sottolineano gli organizzatori, conferma l’interesse suscitato dall’iniziativa all’interno del programma estivo di Gerocarne. Con la consegna delle fotografie ai protagonisti dei set, “Lampi di Agosto” ha voluto lasciare dietro di sé non soltanto il ricordo di una manifestazione, ma una raccolta di immagini capace di raccontare un’esperienza condivisa, legando arte visiva, relazioni e valorizzazione del territorio.