La fortunata vincita nel tabacchino ricevitoria di piazza Marconi

Spende cinque euro per l’acquisto di un biglietto gratta e vinci della serie “Il Miliardario” e porta a casa 300mila euro. Il fortunato biglietto è stato venduto a Ricadi nella ricevitoria e tabacchino ubicato in piazza Marconi, gestito da Graziano Furchì. Una vincita inaspettata, accolta con gioia nell’intero comprensorio di Capo Vaticano. Nessuno al momento è uscito allo “scoperto” per rivendicare la vincita. Probabile il fortunato giocatore sia della zona, ma non si esclude qualche automobilista di passaggio.