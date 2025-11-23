In occasione del 25 novembre i nidi comunali gestiti dalla Cooperativa Salus protagonisti di un’iniziativa di sensibilizzazione che coinvolge bambini, famiglie e istituzioni. Un messaggio di rispetto e speranza lanciato dai più piccoli

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cooperativa Sociale Vibo Salus – che gestisce il Nido Comunale “Oasi delle Coccole” di Vibo Valentia e il Nido Comunale “Il Villaggio degli Abbracci” di Rombiolo – ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione che coinvolgerà i più piccoli e le loro famiglie.

Nelle due strutture saranno avviate una serie di attività dedicate ai bambini, pensate su misura per la loro età. Attraverso giochi, musica, colori e semplici esercizi di relazione, i piccoli saranno guidati a riconoscere e praticare gesti di gentilezza e cura verso l’altro.

«Il cuore dell’iniziativa – si legge in un comunicato stampa – sarà un laboratorio creativo collettivo, durante il quale i bambini realizzeranno cuori, mani colorate e piccole scarpette rosse, simboli di memoria e impegno contro ogni forma di violenza. Ogni creazione sarà dedicata alle donne e alle figure femminili che fanno parte della loro quotidianità. Un gesto semplice, ma dal forte valore educativo, che vuole ribadire un messaggio chiaro: il rispetto si impara da piccoli e costruisce un futuro senza violenza. A testimoniare l’importanza e la trasversalità del tema, non mancherà il sostegno delle istituzioni locali. Hanno già confermato la loro partecipazione Lorenza Scrugli, assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia e Caterina Contartese, sindaco di Rombiolo.

Alla giornata prenderà parte anche l’Associazione Ariel, centro antiviolenza attivo dal 2012 sul territorio calabrese, che offrirà un contributo qualificato alla sensibilizzazione e al dialogo con le famiglie. Un supporto speciale arriverà dall’Istituto per la Famiglia – I.P.F. di Ionadi, che donerà gadget ai bambini, rendendo l’iniziativa ancora più partecipata e sentita».