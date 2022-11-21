Le due ore di seminario pratico saranno tenute da istruttori di difesa personale della Polizia di Stato e da maestri di judo altamente qualificati in questo settore

Il prossimo 25 novembre per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Asd, Scuola marziale vibonese, organizza una lezione di difesa personale gratuita per tutte donne che vorranno prenderne parte. «“Difenditi, non cadere” – fa sapere il presidente dell’Asd e segretario regionale Fsp Roberto Bucca – è il motivo che ci spinge ad organizzare questo seminario di difesa personale per le donne. L’impegno sociale di istituzioni, associazioni e sindacati è importante per dare un futuro aiuto concreto a chi subisce abusi e violenze. Nel nostro campo vogliamo dare la possibilità di conoscere alcune efficaci tecniche che possano portare la donna a vincere una violenza o ad evitare assolutamente che la stessa si configuri. In linea con il nostro motto sociale: prima vinci, poi combatti». L’evento, che si terrà presso la sede sociale della Scuola marziale vibonese, è patrocinato dai Sindacati di polizia Fsp e Siulp.



«I diritti delle donne – sottolinea il segretario provinciale del Siulp Franco Caso – sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo ed è per questo che il Siulp non poteva mancare a questo appuntamento». Parteciperà a questa giornata anche il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana con le proprie operatrici, sempre più impegnate in contesti difficili. Le due ore di seminario pratico saranno tenute da istruttori di difesa personale della Polizia di Stato e da maestri di judo altamente qualificati in questo settore, sia uomini che donne.

