Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Torna anche quest’anno all’Istituto comprensivo di Rombiolo la Giornata dei Giusti tra le nazioni. L’appuntamento è per lunedì 6 marzo, alle ore 10:00 nell’auditorium comunale e vedrà la partecipazione di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Rombiolo e San Calogero, alla presenza anche del vescovo Attilio Nostro e dei due sindaci – rispettivamente Domenico Petrolo e Giuseppe Maruca. Il riconoscimento di “Giusto tra le nazioni” è stato attribuito l’anno scorso a don Giacomo Panizza, fondatore della comunità progetto Sud di Lamezia Terme. Questa volta toccherà a un’altra persona che in Calabria si è distinta per generosità e amore verso il prossimo. Si tratta di Bartolo Mercuri, fondatore dell’associazione “Il Cenacolo” di Maropati. Al termine della manifestazione, fuori dalla scuola, verrà piantumato un albero e apposta una targa ricordo, dedicata proprio a Mercuri. «L’evento – fanno sapere dalla scuola – si inserisce nel percorso di Educazione civica e intende rappresentare un importante momento di riflessione e testimonianza volto a sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione».
LEGGI ANCHE: Rombiolo dedica una targa a don Panizza: Giusto fra le Nazioni -Video
Rombiolo, il pm antimafia Frustaci ai ragazzi: «Voi siete le vostre scelte» – Video