L'iniziativa è volta a sensibilizzare i ragazzi su accoglienza e integrazione. Sarà anche piantumato un albero dedicato al fondatore de "Il Cenacolo", che da anni si occupa di assistenza ai migranti

Torna anche quest’anno all’Istituto comprensivo di Rombiolo la Giornata dei Giusti tra le nazioni. L’appuntamento è per lunedì 6 marzo, alle ore 10:00 nell’auditorium comunale e vedrà la partecipazione di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Rombiolo e San Calogero, alla presenza anche del vescovo Attilio Nostro e dei due sindaci – rispettivamente Domenico Petrolo e Giuseppe Maruca. Il riconoscimento di “Giusto tra le nazioni” è stato attribuito l’anno scorso a don Giacomo Panizza, fondatore della comunità progetto Sud di Lamezia Terme. Questa volta toccherà a un’altra persona che in Calabria si è distinta per generosità e amore verso il prossimo. Si tratta di Bartolo Mercuri, fondatore dell’associazione “Il Cenacolo” di Maropati. Al termine della manifestazione, fuori dalla scuola, verrà piantumato un albero e apposta una targa ricordo, dedicata proprio a Mercuri. «L’evento – fanno sapere dalla scuola – si inserisce nel percorso di Educazione civica e intende rappresentare un importante momento di riflessione e testimonianza volto a sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione».

