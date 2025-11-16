La tradizionale raccolta promossa a Vibo dal Leo Club, insieme al Lions Club e agli studenti del Liceo “Vito Capialbi”

Una straordinaria giornata di solidarietà si è svolta ieri in un noto supermercato di viale Alcide De Gasperi, dove il Leo Club Vibo Valentia, insieme al Lions Club Vibo Valentia e agli studenti del Liceo “Vito Capialbi”, ha preso parte alla tradizionale raccolta del Banco Alimentare.

«Siamo felici di aver contribuito a un’iniziativa così importante per la comunità», è scritto in una nota stampa del Leo Club. «Ogni gesto di solidarietà, anche il più piccolo, può fare davvero la differenza nella vita di chi ha bisogno».

L’iniziativa ha registrato un risultato significativo: 538,7 kg di derrate alimentari raccolte grazie alla generosità dei cittadini vibonesi. «I cittadini hanno dimostrato ancora una volta di saper rispondere con cuore e concretezza ai bisogni della comunità», hanno sottolineato gli organizzatori.

«Il Banco Alimentare, attivo da anni nella lotta contro lo spreco e nella redistribuzione delle eccedenze alle famiglie in difficoltà, rappresenta una realtà fondamentale per il tessuto sociale italiano», spiegano i promotori dell’iniziativa. «Ogni gesto conta e contribuisce a creare una rete di aiuto che si rafforza grazie all’impegno delle associazioni e dei giovani volontari».

L’impegno dei Leo e dei Lions assume un valore particolare. «La nostra missione è servire la comunità, educando al contempo le nuove generazioni alla solidarietà e alla responsabilità collettiva. La partecipazione degli studenti del Liceo Capialbi testimonia l’importanza di trasmettere questi valori ai ragazzi».

La giornata si è conclusa con grande soddisfazione: «538,7 kg non sono solo un numero, ma il simbolo di una comunità che sa unire le forze e rispondere presente quando serve».