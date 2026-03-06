A Mileto Giornata internazionale delle donne incentrata sul grave fatto di cronaca che ha creato sgomento e incredulità in tutto il Vibonese, e non solo. Si tratta del caso di femminicidio con vittima Maria Assunta Currà. La donna sarà ricordata nel corso di un apposito incontro in programma sabato prossimo all'interno della Casa della Cultura.

L'appuntamento - dal titolo significativo "Assunta: momento che diventa impegno. Il modo più vero per ricordare e trasformare in dolore in libertà" - è per le ore 17. Patrocinata dal Comune di Mileto, l'iniziativa è organizzata dalla professoressa Lella Santelli, in collaborazione con l'associazione culturale Accademia Milesia.

«Nell'occasione - sottolineano i promotori dell'iniziativa programmata nell'ottica dell'8 marzo - ricorderemo una vita spezzata troppo presto, una donna che aveva sogni, affetti, futuro. Sarà un momento di riflessione e consapevolezza contro il femminicidio, in cui ci sarà anche uno spazio dedicato al ricordo di Assunta. Attraverso interventi, letture e momenti musicali l'evento vuole promuovere consapevolezza, prevenzione e responsabilità collettiva. La violenza sulle donne - proseguono - è una ferita ancora aperta nella nostra società. Per questo nasce un evento speciale dedicato alla riflessione, al dialogo e alla sensibilizzazione sul tema del femminicidio: un'occasione per fermarsi, ascoltare e costruire insieme una cultura del rispetto. Perché il femminicidio non è solo un fatto di cronaca - concludono - ma un problema culturale che riguarda tutti. Partecipare significa prendere posizione. Significa scegliere di non restare in silenzio. Vi aspettiamo per trasformare la riflessione in impegno concreto».