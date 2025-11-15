A Vibo Valentia la gentilezza diventa un segno concreto nello spazio urbano. In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, il Rotary Club Vibo Valentia ha inaugurato la panchina viola della gentilezza, un simbolo pensato per ricordare ogni giorno l’importanza dei piccoli gesti.

L’iniziativa, inaugurata il 13 novembre, è stata fortemente sostenuta dal Club presieduto da Beatrice Romano, che ha ribadito «la volontà di trasformare un semplice arredo urbano in un invito quotidiano alla gentilezza».

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Vincenzo Romeo, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi soci del Rotary. Durante l’evento è stato sottolineato come la panchina voglia diventare “un punto di riferimento simbolico per la città”, capace di ricordare a tutti che la gentilezza può essere scelta e praticata ogni giorno.

Il Rotary Club auspica che la nuova installazione «possa diventare un invito costante a scegliere la gentilezza come stile di vita», trasformando un gesto semplice in un messaggio duraturo per la comunità.