L’incontro organizzato in collaborazione con la Provincia e la Consulta degli studenti ha visto la partecipazione di Roque Pugliese, delegato della Comunità ebraica di Napoli per il Meridione

In vista del Giorno della Memoria, che si celebra domani 27 gennaio, si è svolto a Vibo Valentia un incontro dedicato al valore della memoria condivisa con le giovani generazioni. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia e la Consulta provinciale degli studenti, ha visto la partecipazione attiva di studentesse e studenti chiamati a confrontarsi sul significato della Shoah e delle persecuzioni razziali e sull’importanza della memoria storica come strumento di consapevolezza e responsabilità civile.