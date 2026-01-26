L’incontro organizzato in collaborazione con la Provincia e la Consulta degli studenti ha visto la partecipazione di Roque Pugliese, delegato della Comunità ebraica di Napoli per il Meridione
In vista del Giorno della Memoria, che si celebra domani 27 gennaio, si è svolto a Vibo Valentia un incontro dedicato al valore della memoria condivisa con le giovani generazioni. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia e la Consulta provinciale degli studenti, ha visto la partecipazione attiva di studentesse e studenti chiamati a confrontarsi sul significato della Shoah e delle persecuzioni razziali e sull’importanza della memoria storica come strumento di consapevolezza e responsabilità civile.
Di particolare rilievo è stata la testimonianza di Roque Pugliese, delegato della Comunità ebraica di Napoli per il Meridione, che ha richiamato «il significato universale della memoria della Shoah e l’importanza della conoscenza come strumento di responsabilità civile».
L’incontro è stato arricchito da contributi artistici, poetici e musicali, con la partecipazione di voci recitanti e musicisti che hanno accompagnato i momenti di riflessione, creando un clima di raccoglimento consapevole.
Nel corso dell’iniziativa, il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ha sottolineato il valore educativo della Memoria, invitando le giovani generazioni a non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie e alle discriminazioni e a farsi portatrici dei principi di rispetto, dignità umana e libertà sanciti dalla Costituzione. Ha evidenziato che tali valori devono essere mantenuti vivi ogni giorno attraverso la conoscenza, lo studio, l’educazione civica, la formazione continua e l’impegno responsabile nella vita quotidiana, trasformandoli in un autentico fondamento della convivenza democratica, della legalità e del rispetto reciproco.