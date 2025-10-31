Il titolare dell’Azienda Agricola di Francica vince nella categoria “Agri-Influencer” per la sua capacità di coniugare sostenibilità, innovazione e comunicazione digitale. Coldiretti Vibo celebra il successo come esempio di un’agricoltura giovane e moderna

La provincia di Vibo Valentia è protagonista all’Oscar Green Calabria 2025, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare i giovani che innovano in agricoltura.

Durante la finale regionale svoltasi a Sorbo San Basile (CZ), il giovane Gennaro Lacquaniti, titolare dell’Azienda Agricola Lacquaniti di Francica, ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Agri-Influencer”, per il suo impegno nel promuovere un’agricoltura sostenibile e autentica anche attraverso la comunicazione digitale.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente di Coldiretti Vibo Valentia Giuseppe Porcelli, il Segretario Costantino Denami e il Delegato Marco Furchí, che hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

«I giovani non rappresentano soltanto il futuro dell’agricoltura, ma anche il suo presente – ha dichiarato il presidente Porcelli – perché con la loro energia e competenza stanno contribuendo concretamente a costruire un settore agricolo più moderno e sostenibile».

Gennaro Lacquaniti ha sottolineato il forte legame con l’organizzazione: «Sin dall’inizio della mia attività – ha dichiarato – per qualsiasi problema ho potuto bussare alla porta di Coldiretti Vibo trovando sempre aperto».

Le attività di Coldiretti Vibo Valentia proseguiranno con la 75ª Festa del Ringraziamento, in programma domenica 9 novembre, durante la quale il mondo agricolo parteciperà alla Santa Messa, porterà i doni della terra e riceverà la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali.