Il format ha affrontato il problema dei tanti ragazzi costretti a trasferirsi al Nord per un futuro migliore. Spazio anche alla musica, con il concerto di Scarda

Pubblico numeroso e attento alla prima edizione dell’evento “Torno Giù”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Ionadi, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio regionale della Calabria e della Provincia di Vibo Valentia. A introdurre il format è stato il sindaco Fabio Signoretta, il quale ha subito dopo simbolicamente abbandonato il tavolo dei relatori posizionandosi tra il pubblico, in modo da lasciare la scena ai protagonisti della serata, ovvero ai giovani coinvolti nel dibattito. Molti gli spunti interessanti emersi nel corso dell’incontro, moderato nella chiesa “Gesù Salvatore” di Vena di Ionadi dal parroco don Roberto Carnovale. [Continua in basso]

Dalla discussione e dal confronto in sala con imprenditori, dirigenti, politici ed esperti di finanziamenti è emersa l’impellente esigenza di provare a invertire la rotta che vede tanti giovani calabresi costretti ad abbandonare la propria terra e a trasferirsi in nord Italia e all’estero per cercare di costruirsi un futuro migliore. In questo contesto, tra i temi affrontati, quelli relativi al mondo universitario, allo sviluppo industriale nel rispetto dell’ambiente, all’impegno della politica a favore delle nuove leve, al patrimonio proprio delle considerevoli bellezze naturalistiche presenti in Calabria. Al termine dell’interessante dibattito, “Torno giù” ha dato spazio alla musica, con il concerto live di Scarda, 36enne cantautore calabrese particolarmente apprezzato dai giovani. Gli organizzatori si sono già dati appuntamento al 2023, con un format ancora più coinvolgente e articolato della prima riuscita edizione.