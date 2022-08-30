«Mai dimenticare, nel percorso della vita, ciò che si ha alle spalle». I genitori vivono ancora nella frazione e, quando è libero dai tanti impegni, l’attore non perde un attimo per correre a riabbracciarli

«Mai dimenticare, nel percorso della vita, ciò che si ha alle spalle». Accompagnata da queste parole Giuseppe Zeno ha postato sul proprio profilo Facebook una foto che lo ritrae su una banchina del porto di Vibo Marina con alle spalle un pezzo del suo passato: il mare e la pesca. La foto ha raccolto in poco tempo migliaia di like da parte di ammiratori, estimatori e tanti amici della cittadina portuale che hanno conosciuto Peppe quando ancora era un ragazzo come loro. Da piccolo, a Vibo Marina, dove ha vissuto fino all’età di diciotto anni, accompagnava il padre che andava a lavoro con il suo peschereccio e proprio a quell’età ebbe modo di conoscere la voce del mare, le difficoltà e il sacrificio. Dopo la scuola Media, si iscrive all’Istituto Nautico di Pizzo, dove consegue il diploma di capitano di lungo corso. Ma il sogno del giovane Zeno non è il mare, ma il palcoscenico e frequenta proficuamente l’Accademia d’arte drammatica a Palmi. Il suo talento lo porta a farsi notare molto presto dai produttori cinematografici, che cominciano ad affidargli dei ruoli sia nel cinema che in televisione. Fama e notorietà non sarebbero tardati ad arrivare. Oggi è uno degli attori più impegnati sul set delle fiction televisive. [Continua in basso]

«Ho preso quel diploma all’Istituto Nautico per i miei genitori, io ho sempre sognato di fare l’attore. Ma a Vibo Marina non c’era un cinema né un teatro. Ricordo che andavo all’edicola del paese a prenotare i fascicoli della storia del cinema e, quando arrivavano, i film in videocassetta. Un’atmosfera da “Nuovo cinema Paradiso” e infatti quando rivedo questo film mi commuovo tutte le volte», ha dichiarato in un’intervista. I genitori di Giuseppe vivono ancora a Vibo Marina e, quando è libero dai tanti impegni, l’attore non perde un attimo per correre a riabbracciarli. Vi sono due cose che possiamo sperare di lasciare in eredità ai nostri figli- recita un proverbio cinese -: le ali per volare e le radici per tornare.