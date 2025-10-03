L’iniziativa è patrocinata dall’associazione Donatorinati, ente del terzo settore costituito da volontari appartenenti alla Polizia di Stato

Martedì 30 settembre, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, ha preso il via l’undicesima edizione della “Maratona del Donatore”, iniziativa patrocinata dall’associazione Donatorinati, ente del terzo settore costituito da volontari appartenenti alla Polizia di Stato con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione. All’evento erano presenti il presidente regionale Carlo Figliomeni e la presidente della provincia di Reggio Calabria, Maria Paola Rosace.

All’iniziativa hanno aderito oltre sessanta allievi agenti del 231° Corso di formazione in svolgimento presso l’istituto “Andrea Campagna”. Nella prima giornata di raccolta sono state ottenute 24 sacche di sangue intero, su un totale di 34 allievi valutati, grazie alla collaborazione della Sezione Avis provinciale guidata dal medico selezionatore Giuseppe Barbuto e dai suoi collaboratori, con il supporto delle autoemoteche.

Il progetto formativo dedicato alla donazione, che comprende non solo il sangue ma anche il midollo e la tipizzazione delle cellule staminali, rientra nel programma didattico predisposto a livello centrale dall’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e approvato dal Capo della Polizia.