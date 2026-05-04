Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico: una lettera scritta dagli alunni della scuola primaria di Moriondo Torinese (To) al sindaco di Mongiana, Francesco Angilletta.

Un pensiero inaspettato che ha emozionato l’amministrazione comunale del piccolo paese delle Serre vibonesi – e che assume un significato ancora più profondo, arrivando da una classe della provincia di Torino: «Quando le giovani generazioni si avvicinano alla storia di Mongiana che rappresenta una parte importante non solo del Sud ma dell’intera storia d’Italia, è già un segnale positivo – dice Angilletta –. Ma quando a farlo sono studenti piemontesi, il gesto diventa un simbolo di speranza: quella di un racconto unificante, capace di attraversare i confini geografici e culturali del Paese. Una storia, quella di Mongiana, che appartiene a tutti gli italiani e che può contribuire a costruire un’Italia più consapevole, coesa e solidale». Di seguito il testo della lettera:

“Gentile Signor Sindaco,

siamo gli alunni e le alunne di quinta elementare della scuola primaria di Moriondo, in provincia di Torino e e le scriviamo perché, studiando la vostra regione, siamo rimasti colpiti dalla storia di Mongiana.

Abbiamo scoperto che un tempo, sotto il Regno dei Borbone, il vostro comune era un centro importantissimo per la produzione del ferro. È stato emozionante sapere che le ferriere di Mongiana erano tra le più moderne d’Europa e che lì si costruirono persino le rotaie per le prime ferrovie!

Ci è dispiaciuto un po’ scoprire che quel grande polo industriale oggi non esista più, ma pensiamo che la storia di Mongiana sia un tesoro prezioso. Noi speriamo, con tutto il cuore, che il vostro paese possa ritrovare il valore che merita e che la sua importanza venga ricordata da tutti.

Mandiamo un grande saluto a lei e a tutti gli abitanti di Mongiana.

Gli alunni della classe V

Giorgia, Samuele, Giulia, Andrea, Alessia, Angelina, Leonardo, Sebastian, Caleb, Marco, Ana, Matilda

Ps: abbiamo ascoltato la canzone su Mongiana di Eugenio Bennato. La conosce anche lei vero?”

L’incontro tra Angilletta e i bambini di Moriondo Torinese

A partire da questa lettera, è nato spontaneamente un incontro virtuale tra gli alunni di Moriondo Torinese e l’amministrazione comunale di Mongiana. In videoconferenza, il sindaco Francesco Angilletta e l’assessore Fiorella Tripodi hanno dialogato con gli studenti della classe quinta dell’Istituto Comprensivo Statale “Andezeno”, accompagnati dall’insegnante Chiara Cattaneo.

Per i ragazzi, ignari dell’iniziativa, la sorpresa è stata grande: trovarsi di fronte il sindaco a cui avevano scritto solo pochi giorni prima. L’incontro, inizialmente timido, si è presto trasformato in una conversazione vivace, guidata dall’entusiasmo e dalla curiosità dei bambini. Le domande hanno toccato la storia di Mongiana, la sua popolazione, lo stemma araldico, le vicende legate all’emigrazione, fino a una curiosità gastronomica tipicamente italiana: «Sindaco, lei mangia il peperoncino?»

«Il passato non si cambia – ha sottolineato Angilletta – ma lo si può raccontare in modo diverso. Ed è proprio nei bambini che riconosciamo la speranza di un cambiamento del presente e del futuro».

«La scuola, ha aggiunto, gioca un ruolo fondamentale in questo percorso di consapevolezza e di unione».

A conclusione dell’incontro, il primo cittadino ha espresso un sentito ringraziamento all’insegnante Chiara Cattaneo e ai suoi alunni per l’attenzione, l’affetto e la sensibilità dimostrata: «Sapere che si parla di Mongiana anche nelle scuole del Nord è un segno di riconoscimento e di vicinanza che ci riempie d’orgoglio. Che questo sia l’inizio di un dialogo duraturo tra le nostre comunità».