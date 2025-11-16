Anche quest’anno il Liceo Capialbi di Vibo Valentia ha partecipato con entusiasmo e senso di responsabilità alla Colletta del Banco Alimentare, iniziativa che da molti anni vede studenti e docenti in prima linea per sostenere chi vive situazioni di difficoltà. «La costante partecipazione del Liceo Capialbi a questa raccolta è il segno di una comunità scolastica viva, attenta e solidale, capace di trasformare i valori di altruismo e cittadinanza attiva in gesti concreti», è scritto in un comunicato stampa. «Ogni edizione rappresenta per gli studenti un’occasione per comprendere l’importanza del dono e della condivisione, rafforzando il legame tra scuola e territorio. In questo momento, il pensiero più intenso va al prof. Antonello Murone, recentemente scomparso. Persona amabile e promotore instancabile della Colletta a Vibo Valentia, il prof. Murone aveva fortemente voluto il coinvolgimento diretto del Liceo Capialbi.

La sua passione e la capacità di trasmettere ai giovani il valore della solidarietà resteranno un’eredità preziosa, guida costante dell’impegno della scuola. Partecipare alla Colletta del Banco Alimentare significa non solo raccogliere beni di prima necessità, ma anche portare avanti il messaggio del prof. Murone: costruire insieme una comunità più giusta e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro».