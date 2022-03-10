Il sit-in promosso dal liceo classico e dall'artistico ha chiamato a raccolta gli allievi degli istituti superiori: «Temiamo per il nostro futuro»

Inneggiano alla pace gli studenti delle scuole superiori di Vibo Valentia. La manifestazione vuole essere un ulteriore invito al dialogo, alla risoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia, al superamento delle atrocità della guerra. La mobilitazione è stata messa in campo dal liceo classico “Morelli” e dal liceo artistico “Colao”, presenti anche gli studenti del liceo scientifico “Berto”.



In piazza Municipio presidiata dalle forze dell’ordine si sono ritrovati circa 400 ragazzi: «Temiamo per il nostro futuro – ci dicono – non ci aspettavamo di vivere questa guerra. Impensabile che molti nostri coetanei ucraini sono costretti a lasciare le loro case, i loro affetti per scappare dal conflitto».