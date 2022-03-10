Inneggiano alla pace gli studenti delle scuole superiori di Vibo Valentia. La manifestazione vuole essere un ulteriore invito al dialogo, alla risoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia, al superamento delle atrocità della guerra. La mobilitazione è stata messa in campo dal liceo classico “Morelli” e dal liceo artistico “Colao”, presenti anche gli studenti del liceo scientifico “Berto”.

In piazza Municipio presidiata dalle forze dell’ordine si sono ritrovati circa 400 ragazzi: «Temiamo per il nostro futuro – ci dicono – non ci aspettavamo di vivere questa guerra. Impensabile che molti nostri coetanei ucraini sono costretti a lasciare le loro case, i loro affetti per scappare dal conflitto».  