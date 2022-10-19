L’appuntamento è su corso Umberto I, nei pressi del Monumento ai Caduti. «Questa guerra va fermata subito. Basta sofferenze»

«Europe for Peace, Vibo Valentia per la Pace. Cessate il fuoco subito. Verso una conferenza internazionale di pace. Questa guerra va fermata subito. Basta sofferenze. L’Italia, gli Stati membri dell’Unione Europea, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco. È urgente lavorare ad una soluzione politica del conflitto, mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale, portando al tavolo del negoziato i rappresentanti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta. Insieme con Papa Francesco diciamo: “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili”». Così scrive il coordinamento provinciale di Vibo Valentia dell’associazione Libera che annuncia per venerdì 21 ottobre, alle ore 17,30, su corso Umberto I, nei pressi del Monumento ai Caduti, un sit-in per la pace.