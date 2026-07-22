Dal profumo del mare di Tropea ai vicoli del centro di Vibo Valentia, passando per impasti a lunga lievitazione e prodotti del territorio. È anche il Vibonese a contribuire al successo della Calabria nella nuova guida 50 Top Pizza Italia 2026, che premia due locali della provincia tra le "Pizzerie Eccellenti", confermando la crescita di un movimento che ormai compete stabilmente con le migliori realtà del Paese.

A entrare nell'elenco delle "Pizzerie Eccellenti", riconoscimento riservato ai locali che, pur restando fuori dalla Top 100, rappresentano un punto di riferimento per qualità, ricerca e continuità, sono Premiata Forneria di Vibo Valentia e Da Ribaudo di Tropea. Due insegne che portano il Vibonese nella guida più autorevole dedicata al mondo della pizza, certificando il livello raggiunto anche da questo territorio.

La soddisfazione è ancora più grande se si guarda al risultato complessivo della Calabria. La regione piazza infatti quattro pizzerie nella Top 100 italiana, guidate da BOB Alchimia a Spicchi di Montepaone Lido, che conquista uno straordinario 10° posto assoluto, confermandosi tra le migliori pizzerie d'Italia. Per il locale catanzarese arriva anche il prestigioso Latteria San Salvatore Award per la Migliore Carta dei Dessert 2026, ulteriore riconoscimento alla qualità dell'offerta.

Completano la rappresentanza calabrese Pizzarè di Rizziconi, al 69° posto, Vadolì di Acri, all'80°, ed Edrì di Rende, che conquista la 90ª posizione. Quattro insegne distribuite tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, a testimonianza di una crescita diffusa che coinvolge gran parte del territorio regionale.

La classifica nazionale incorona invece Confine di Milano come migliore pizzeria d'Italia 2026, davanti a I Masanielli – Francesco Martucci di Caserta e Seu Pizza Illuminati di Roma, entrambi secondi a pari merito. Una graduatoria che riunisce il meglio della pizza italiana e nella quale la Calabria continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante.

La fotografia scattata da 50 Top Pizza Italia 2026 racconta una regione in costante crescita, capace di affermarsi grazie alla qualità degli impasti, alla valorizzazione delle materie prime e alla ricerca gastronomica. E se Montepaone Lido rappresenta ormai una certezza tra le grandi firme della pizza italiana, il riconoscimento ottenuto da Premiata Forneria e Da Ribaudo conferma che anche il Vibonese è sempre più protagonista di questa evoluzione.