I Leo Club della Zona 5 (Palmi, Vibo Valentia, Reggio Calabria e riviera Jonica) scendono in campo per sostenere la donazione del sangue. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le sedi locali dell’Avis, punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un gesto semplice ma capace di salvare vite. La prima delle due giornate di raccolta sarà a Palmi, la sede Avis di piazzetta Palazzo San Nicola, dalle ore 7:30 alle 11, dove volontari e cittadini potranno donare in presenza dell’automedica. Domenica 3 novembre, invece, l’appuntamento si sposterà a Vibo Valentia, nei locali dell’Avis di via Piazza d’Armi 25, dalle ore 8 alle 12, sempre con assistenza medica garantita. «Nei prossimi giorni – hanno poi fatto sapere dalla Zona 5 dei Leo Club, attraverso un comunicato stampa – verranno comunicate le date relative ai Leo Club di Reggio Calabria e riviera Jonica, così da coinvolgere l’intero territorio della Zona 5 e favorire una partecipazione diffusa».

La locandina delle due giornate

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contribuire al fabbisogno sanitario locale e di diffondere una cultura della solidarietà e «si inserisce nel più ampio impegno dei Leo Club per la salute pubblica e la solidarietà sociale, con l’intento di trasformare la partecipazione civica in un contributo concreto al benessere collettivo».

Come ancora ricordano i promotori, «donare il sangue è un atto di altruismo dal valore inestimabile: ogni sacca raccolta può contribuire a salvare fino a tre vite». I Leo Club sottolineano inoltre che «donare non costa nulla, ma significa offrire speranza e vita a chi ne ha più bisogno». Un invito, dunque, a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alle giornate di sensibilizzazione, per rendere più forte e unita la comunità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Avis «per la collaborazione e per l’impegno costante nella promozione della donazione».