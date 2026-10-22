Le luci del palcoscenico, le coreografie e l’emozione del pubblico: per gli studenti del triennio del Liceo coreutico dell’istituto Vito Capialbi di Vibo Valentia, il Teatro comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria è diventato il luogo in cui mettere alla prova le competenze acquisite durante il percorso scolastico. Qui è andato in scena il musical “Malefica”, appuntamento conclusivo del progetto di FSL (formazione scuola-lavoro), realizzato con la collaborazione dell’Asd Sparkling Diamond.

L’iniziativa è stata coordinata dalla tutor scolastica, la professoressa Gabriella Cutrupi, con coreografie create appositamente per gli allievi dalle maestre Eugenia Chindemi e Katia Crucitti. Un’esperienza che ha accompagnato gli studenti lungo il triennio, trasformando lo studio delle discipline coreutiche in un’occasione concreta di confronto con il mondo dello spettacolo.

Dalla formazione al palcoscenico

Il musical ha richiesto un lavoro che va oltre la sola esecuzione dei passi di danza. Danza classica e contemporanea, recitazione, canto ed espressione corporea si sono intrecciati nella costruzione dello spettacolo, attraverso laboratori coreografici e attività di preparazione scenica.

Gli studenti hanno sperimentato anche gli aspetti organizzativi del lavoro teatrale: dalla gestione dei tempi alle prove, fino al coordinamento con i tecnici delle luci e del suono. Un percorso che ha permesso loro di conoscere più da vicino le dinamiche di una compagnia e le responsabilità legate alla presenza sul palcoscenico.

La rappresentazione al Teatro Cilea ha costituito il momento culminante di questo percorso, offrendo ai ragazzi la possibilità di esibirsi davanti al pubblico e misurarsi con le esigenze di una produzione dal vivo.

Le competenze per le professioni artistiche

Il progetto ha valorizzato la formazione scuola-lavoro applicata alle professioni dello spettacolo, mostrando come l’esperienza artistica possa diventare uno strumento concreto per sviluppare competenze utili anche sul piano professionale.

Accanto alla preparazione tecnica, gli allievi hanno lavorato sulla puntualità, sulla collaborazione, sulla capacità di affrontare gli imprevisti e sulla gestione della tensione prima e durante l’esibizione. Abilità trasversali che si affiancano alla formazione artistica e possono rappresentare una risorsa per il futuro.

Applausi per “Malefica”

Il debutto ha raccolto, secondo quanto riferito nella nota, un’accoglienza positiva da parte del pubblico, composto da famiglie, rappresentanti delle istituzioni e appassionati. La performance ha messo in evidenza il lavoro svolto dagli studenti e la maturità raggiunta durante il percorso di preparazione.

«Vedere questi ragazzi appropriarsi dello spazio scenico con tale sicurezza è la prova che quando la scuola si allea con le grandi istituzioni culturali del territorio, i risultati sono eccellenti», si legge nel commento riportato nel comunicato a margine della serata, attribuito a uno dei coordinatori del progetto.

Un ringraziamento è stato rivolto al dirigente scolastico Antonello Sclamandré, che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa, alla coordinatrice dei percorsi di FSL, la professoressa Beatrice Contartese, al dipartimento coreutico che ha approvato il progetto e alle docenti accompagnatrici.