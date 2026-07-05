VIDEO | Musicista molto apprezzato negli Stati Uniti, dopo aver riscoperto su Facebook le proprie radici è tornato nel piccolo comune vibonese da cui il suo avo era partito a inizio Novecento. Il concerto a sorpresa in piazza con la figlia cantante e il progetto di trascorrervi le vacanze ogni anno

Una storia che attraversa oltre un secolo, un cerchio che si chiude lì dove tutto era iniziato. Michael Allemana è un chitarrista jazz molto apprezzato negli Stati Uniti, attualmente si trova in vacanza nel Vibonese, la terra dei suoi avi.

Il suo bisnonno, Francesco Alemanni, partì nei primi anni del secolo scorso da Pizzoni verso il porto di Pizzo Calabro per raggiungere Napoli e la nave a vapore “Venezia”. Da lì, navigando per 15 giorni arrivò nel nuovo mondo, l'America.

Il pronipote Michael, il cui cognome nel frattempo è diventato Allemana, con i mezzi moderni ha fatto il percorso inverso: qualche anno addietro “navigando” su internet si è imbattuto nel gruppo Facebook “Pizzoni, paese mio”. Un nome che gli ha subito evocato vecchi ricordi, vecchie storie ascoltate da suo padre che a sua volta le aveva sentite dal proprio padre.

Quel giorno Michael ha deciso di ritrovare le sue origini. Ha contattato il gruppo e con l'aiuto degli amministratori è riuscito a ritrovare carte e documenti che attestavano la storia della sua famiglia. Come detto, Michael è un grande chitarrista negli Stati Uniti, due anni fa complice un tour in Italia del suo gruppo si è concesso una veloce visita al paese: subito si è sentito a casa e ha promesso che sarebbe tornato presto in vacanza.

Promessa mantenuta: Michael Allemana con la moglie Maria e la figlia Gabriela (anche lei nota cantantejazz della scuola Ella Fitzgerald di New York) sono in vacanza a Pizzoni. Il 2 luglio durante la messa all'aperto in onore della Madonna della Grazia, Michael e Maria hanno rinnovato il loro matrimonio dopo 25 anni.

Poi verso le 22:00 Mike e Gabriela si sono materializzati in piazza e con un piccolo amplificatore e un microfono hanno deliziato i presenti con un magnifico repertorio jazz: da Summertime a pezzi jazz brasiliani come “La ragazza di Ipanema”. Tra le altre cose, la magnifica voce di Gabriela e la maestria alla chitarra di Michael (che tra l'altro appartenne al famoso chitarrista Jazz George Freeman) hanno proposto due bellissime versioni Jazz di “Senza fine” di Gino Paoli e di “Estate” di Bruno Martino.

La famiglia Allemana adesso vuole rinsaldare le proprie radici a Pizzoni: i tre hanno infatti intenzione intenzione di acquistare una casa qui e tornare ogni anno.

Questo è il tipo di remigrazione che ci piace.