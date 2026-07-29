Il concorso è aperto a fumettisti e illustratori che avranno tempo per partecipare fino al 3o settembre. Le immagini più belle saranno usate per il calendario 2027, ecco gli altri premi

L’arte del fumetto e dell’illustrazione incontra la bellezza incontaminata della Calabria per dare vita alla quinta edizione del contest promosso da Acqua Mangiatorella e dal Parco Naturale Regionale delle Serre, in stretta collaborazione con l’associazione Serra Comics e il Festival Serra Comics & Co. Un’iniziativa ormai consolidata che unisce creatività, tutela dell'ambiente e promozione culturale, con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso il linguaggio universale delle immagini.

Al centro del progetto c'è il Parco Naturale Regionale delle Serre, che si estende su 26 comuni compresi tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. Un tesoro fatto di foreste millenarie, antichi borghi ricchi di tradizioni, biodiversità rara, specchi d'acqua e sentieri immersi nel silenzio della natura.

Il concorso, aperto ad illustratori e fumettisti italiani e internazionali, invita i partecipanti a interpretare liberamente questo patrimonio unico. Gli autori potranno lasciarsi ispirare dalla flora, dalla fauna, dalle architetture storiche e dalle suggestioni culturali che rendono inconfondibile questo angolo di Calabria.

Le 13 opere migliori entreranno a far parte del Calendario 2027 dei promotori, diventando un prezioso strumento di promozione turistica e un’importante vetrina di visibilità per gli artisti coinvolti. Tra queste, l’opera giudicata prima classificata si aggiudicherà un premio in denaro di 1.000 euro e la copertina del calendario. Agli altri dodici autori selezionati verrà invece offerto un soggiorno per due persone presso una struttura ricettiva incastonata all'interno del Parco, per vivere in prima persona la magia dei luoghi illustrati. Inoltre, i tredici autori saranno espressamente citati nell’opera e presenzieranno in qualità di ospiti d'onore all'evento istituzionale di presentazione del Calendario.

C’è tempo fino al 30 settembre 2026 per candidarsi e inviare le proprie opere. Per consultare il regolamento completo e scoprire le modalità di partecipazione è possibile visitare il sito www.mangiatorella.it/contest2026.