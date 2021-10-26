Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Nell’ambito dell’iniziativa “Un pensiero per…”, tesa a promuovere l’inclusione di quanti a rischio emarginazione, dopo la serata dedicata ai migranti a San Ferdinando, il Laboratorio teatrale Uici Vibo Valentia si esibirà venerdì 29 ottobre prossimo, alle 10.30, presso la Casa circondariale di Vibo.
L’iniziativa viene messa in campo per offrire ai detenuti qualche ora di relax ed alcuni spunti di riflessione: «Chi sperimenta, come i non vedenti, la necessità dell’integrazione sociale non può che adoperarsi per diffonderla», ha brevemente commentato il presidente del sodalizio vibonese, Rocco Deluca.