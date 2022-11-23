Gli alunni delle scuole medie dialogheranno con il magistrato antimafia, che presenterà il suo libro “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”

Un momento di confronto e di dialogo. Un incontro con chi ha fatto della legalità e della lotta alla ‘ndrangheta il suo lavoro e la sua vita. È l’occasione che avranno modo di vivere gli alunni dell’Istituto comprensivo di Rombiolo, che venerdì 25 novembre ospiterà Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Dda di Catanzaro. Una data non casuale, ma che coincide anche con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Frustaci presenterà il suo libro “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”. I saluti saranno affidati al dirigente scolastico Maria Gramendola, al sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo e al suo collega di San Calogero Giuseppe Maruca. Previsto anche l’intervento del referente provinciale di Libera Giuseppe Borrello. Modera l’incontro la professoressa Rossana Rizzello. A dialogare con il magistrato saranno gli alunni delle scuole medie di Rombiolo e San Calogero.

