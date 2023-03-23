Il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina ha incontrato una delegazione della Pro loco APS di Vibo Marina. composta dal presidente Enzo De Maria, Andrea Mamone e Gianfranco Filippis. Nel corso del confronto, i rappresentanti della ProLoco hanno chiesto a L’Andolina di tenere nella giusta considerazione il territorio marittimo-portuale-industriale-turistico di Vibo Marina «attraverso – hanno invocato – la sua promozione, guardando alle potenzialità ancora oggi presenti quale possibile volano per l’auspicato sviluppo dell’ intera provincia».[Continua in basso]

Affrontato anche il problema della viabilità. La delegazione della Pro loco in particolare, ha auspicato un miglioramento della rete stradale provinciale che interessa l’area di Vibo Marina e l’importante collegamento con il  porto.