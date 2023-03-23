Al centro del confronto le potenzialità del territorio marittimo, portuale, industriale e turistico e la richiesta di intervenire sulla rete stradale

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina ha incontrato una delegazione della Pro loco APS di Vibo Marina. composta dal presidente Enzo De Maria, Andrea Mamone e Gianfranco Filippis. Nel corso del confronto, i rappresentanti della ProLoco hanno chiesto a L’Andolina di tenere nella giusta considerazione il territorio marittimo-portuale-industriale-turistico di Vibo Marina «attraverso – hanno invocato – la sua promozione, guardando alle potenzialità ancora oggi presenti quale possibile volano per l’auspicato sviluppo dell’ intera provincia».[Continua in basso]

Affrontato anche il problema della viabilità. La delegazione della Pro loco in particolare, ha auspicato un miglioramento della rete stradale provinciale che interessa l’area di Vibo Marina e l’importante collegamento con il porto.