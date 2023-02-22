Gli allievi della scuola e i loro insegnanti hanno dato vita a una sfilata in costume e a uno spettacolo in piazza Santa Tecla molto apprezzati dal pubblico

Annuale edizione della festa di Carnevale con protagonisti gli alunni della scuola primaria a Nao. Nella frazione di Ionadi gli allievi delle varie classi, afferenti all’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro, hanno organizzato con il rispettivo corpo docente una sfilata in maschera per le vie del paese. Il variegato corteo carnascialesco, dopo aver attraversato le vie cittadine ha concluso la sua corsa nella suggestiva cornice di piazza Santa Tecla. Qui i bambini e i rispettivi insegnanti hanno dato vita a uno spettacolo molto apprezzato dal numeroso pubblico presente, fatto di balli, canti e altre riuscite performance artistiche legate al tema della giornata, come consuetudine caratterizzata dalla voglia di divertirsi e di stare insieme nell’ottica dell’inizio del periodo quaresimale. All’annuale manifestazione del Carnevale sono stati presenti, tra gli altri, il sindaco Fabio Signoretta e l’assessore al ramo Nicoletta Corigliano. La serata in costume si è conclusa con un momento prettamente culinario, con la degustazione di dolciumi tipici, preparati per l’occasione dalle mamme degli alunni e da altre donne del luogo.