Lunedì 19 dicembre partirà il progetto “Giovani oggi, cittadini domani”. Tre giorni dopo si terrà il pranzo sociale rivolto agli anziani del territorio

Azione a 360% da parte dell’amministrazione comunale di Ionadi guidata da Fabio Signoretta. Nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre, l’attenzione sarà rivolta ai ragazzi residenti sul territorio, con l’avvio del progetto “Giovani oggi, cittadini domani”, promosso dal Comune in collaborazione con la Cooperativa sociale “Vibo Salus”. L’iniziativa sarà rivolta a tutti gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado e prevede un confronto diretto tra i giovani, gli amministratori locali e i volontari della cooperativa su temi quali i diritti costituzionali e la partecipazione alla vita pubblica. In sostanza, verrà messa in atto una vera e propria simulazione dello svolgimento di un consiglio comunale, con l’obiettivo dichiarato di creare un laboratorio dinamico in cui i ragazzi diventino gli effettivi protagonisti del cambiamento, con la possibilità anche di avanzare proposte effettivamente attuabili nell’azione programmatica comunale. Al riguardo, soddisfazione viene espressa dal sindaco Signoretta e dall’assessore al ramo Nicolina Corigliano «per la proficua collaborazione con la Cooperativa Vibo Salus che certamente produrrà altre iniziative di alto valore civico e sociale». [Continua in basso]

Tre giorni dopo, giovedì 22 dicembre alle 13, il Comune penserà anche agli anziani, «dando priorità alla socialità e al coinvolgimento delle fasce di popolazione più meritevoli di attenzione. In piena sintonia con lo spirito natalizio e dopo 3 anni di pausa – sottolinea al riguardo il primo cittadino – presso l’Auditorium della chiesa di Gesù Salvatore di Vena di Jonadi si tornerà finalmente con gioia a condividere insieme un tradizionale momento di serenità e comunità. Invito tutti i nostri concittadini over 65 a partecipare e a diffondere il messaggio nella comunità, affinché ci sia la più ampia partecipazione. Saremo presenti come Amministrazione per trascorrere una giornata insieme, grazie soprattutto all’impegno straordinario di tantissimi volontari e grazie all’impegno della parrocchia che mette a disposizione i locali ogni qual volta se ne rileva la necessità. Oltre al pranzo sociale – conclude Signoretta – saranno proposte attività di animazione e momenti di informazione utili per la fascia di popolazione di terza età. Per consentire un’organizzazione ottimale, l’Amministrazione comunale ha previsto la conferma della partecipazione da effettuarsi entro il 20 Dicembre».