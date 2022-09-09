Un intero pomeriggio dedicato a due edifici scolastici in vista in vista del 14 settembre

L‘amministrazione comunale di Ionadi ha lanciato una nuova iniziativa di comunità. Si tratta dell’evento di volontariato “Scuola di tutti” che si terrà sabato 10 settembre alle ore 15:30. Il Comune ha infatti organizzato un pomeriggio dedicato alla sistemazione degli edifici scolastici e, con esattezza, della scuola media statale (situata in via Maria Pisa) e della scuola elementare della frazione Nao in via Giardino. L’obiettivo è quello di rendere gli ambienti scolastici esterni più accoglienti ed eleganti. Spiega l’amministrazione: «Vogliamo dare supporto al grande lavoro che la nostra squadra tecnica sta mettendo in campo per la preparazione degli edifici scolastici, in vista del 14 settembre. Unitevi a noi per rendere la scuola più bella». Appuntamento quindi a sabato pomeriggio: «Pennelli in mano e facciamo la differenza».