L‘amministrazione comunale di Ionadi ha lanciato una nuova iniziativa di comunità. Si tratta dell’evento di volontariato “Scuola di tutti” che si terrà sabato 10 settembre alle ore 15:30. Il Comune ha infatti organizzato un pomeriggio dedicato alla sistemazione degli edifici scolastici e, con esattezza, della scuola media statale (situata in via Maria Pisa) e della scuola elementare della frazione Nao in via Giardino. L’obiettivo è quello di rendere gli ambienti scolastici esterni più accoglienti ed eleganti. Spiega l’amministrazione: «Vogliamo dare supporto al grande lavoro che la nostra squadra tecnica sta mettendo in campo per la preparazione degli edifici scolastici, in vista del 14 settembre. Unitevi a noi per rendere la scuola più bella». Appuntamento quindi a sabato pomeriggio: «Pennelli in mano e facciamo la differenza».