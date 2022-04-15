Tutti gli articoli di Società
Angela Marcello, direttrice dell’istituto penitenziario di Vibo Valentia, è stata riconfermata per altri quattro anni. Lo rende noto l’unione sindacati di polizia penitenziaria, il Sinappe, l’Osapp, il Cnpp e la federazione nazionale sicurezza. «Angela Marcello – affermano i sindacati -, insieme al comandante dirigente Salvatore Conti, ha dato via ad un’opera di rinnovamento del penitenziario Vibonese (carcere di primo livello dirigenziale tra i più grandi e complessi della Calabria, con circa 200 unità di polizia penitenziaria assegnate, personale civile e sanitario e 350 detenuti) nel rispetto delle indicazioni dei superiori uffici. Tali cambiamenti hanno consentito un miglioramento delle condizioni detentive senza stravolgere le caratteristiche dell’istituto, noto per la serietà e il rigore nel rispetto delle regole».
Ad Angela Marcello e a Salvatore Conti, infine, i sindacati rivolgono «i migliori auguri per una prosecuzione sul solco del rinnovamento avviato, ricordando i risultati raggiunti nell’ultimo anno e puntando ad ulteriori iniziative anche a favore del personale dipendente (da ultimo con l’eliminazione dei servizi di posta detenuti a carico del personale del Corpo). Il rinnovo degli incarichi dirigenziali, conferito dal Ministero, sembrerebbe tra l’altro aver confermato circa 60 dirigenti in oltre 200 istituti penitenziari».