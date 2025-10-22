Il Comune di Jonadi tra i premiati di City Vision 2025, importante rassegna nazionale dedicata allo sviluppo e alla condivisione di pratiche innovative integrate alle politiche urbane. La consegna del riconoscimento all’ente territoriale vibonese guidato dal sindaco Fabio Signoretta è avvenuta nel corso della giornata inaugurale degli Stati generali delle Città Intelligenti tenutasi a Padova. Nell’occasione sono state celebrate cinque Buone Pratiche e assegnati due Premi Speciali.

Insieme a Jonadi, a ricevere il premio City Vision 2025 sono stati Comuni come Ferrara, Perugia e Bologna, l’Ama Roma Spa e il Ministero del Made in Italy, a testimonianza della valenza e della varietà dei progetti presentati. Per quanto riguarda quello proposto da Jonadi, dal titolo “WillAge – Il Borgo che sarà”, è stato curato dall’assessora comunale alle Politiche giovanili ed europee, alla Digitalizzazione della Pubblica amministrazione e al Personale, Valentina Fusca. «Siamo orgogliosi di questo premio - dichiara al riguardo la stessa curatrice del progetto - frutto di un lavoro corale che unisce politiche giovanili, innovazione sociale e valorizzazione dei territori.

Jonadi Borgo Erasmus è la dimostrazione che anche nei piccoli comuni si può fare grande innovazione, se si investe nelle persone». Il progetto, nelle specifico, racconta l’esperienza internazionale del programma “Jonadi Borgo Erasmus”. Promosso sul territorio grazie alla collaborazione con associazioni e realtà del terzo settore è pronto ad essere replicato, già a partire dalle prossime settimane. «Il successo del Comune di Jonadi a City Vision - si sottolinea in conclusione dalla sede municipale - dimostra come anche quelli di piccole dimensioni possano essere protagonisti nella costruzione di modelli virtuosi di sviluppo territoriale, capaci di connettere comunità ed esperienze di frontiera».