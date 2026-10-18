Dopo oltre vent'anni il Comune di Jonadi si dota di un proprio Piano strutturale comunale (Psc). L'adozione del nuovo strumento urbanistico è stata sancita nel corso dell'ultimo consiglio comunale, svoltosi nelle scorse ore nel palazzo municipale. Il documento sostituirà il vecchio piano regolatore. «In questi decenni Jonadi è cresciuto - sottolinea al riguardo il sindaco Fabio Signoretta - anche grazie alla visione di chi ha saputo immaginare le potenzialità del nostro territorio. Oggi abbiamo il compito di accompagnare questa crescita, affinché possa proseguire in maniera ordinata, con servizi, infrastrutture e spazi adeguati alle esigenze di una comunità pubblica in continua evoluzione».

Per Signoretta, con l'adozione del Psc si apre adesso una fase fondamentale dell'iter procedurale, visto che, prima dell'approvazione definitiva, l'amministrazione comunale di Jonadi ha intenzione «di raccogliere il contributo di tutta la comunità. Invito cittadini, professionisti, associazioni e realtà imprenditoriali del territorio - prosegue la guida del Comune alle porte di Vibo Valentia - ad approfondire i contenuti del Piano e a partecipare attivamente, attraverso osservazioni e proposte concrete. È un'occasione per migliorare insieme, uno strumento che guiderà lo sviluppo di Jonadi nei prossimi anni. Nei prossimi giorni, intanto, comunicheremo le modalità di consultazione del Psc e i termini per la presentazione delle osservazioni. Oggi raggiungiamo un obiettivo importante. Adesso - conclude - vogliamo costruire insieme il prossimo passo per Jonadi».