Jonadi si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Torno Giù - L'Agorà di chi ritorna”, iniziativa promossa dal Comune di Jonadi e da Sos Innovazione, dedicata alla mobilità giovanile e al futuro della Calabria. Alla base del dibattito, l'esperienza di chi è partito ed è tornato, di chi ha deciso di restare, di chi oggi vive lontano dalla Calabria e, almeno per il momento, non pensa di rientrare. L'appuntamento è per venerdì 28 agosto, a partire dalle 18, nella Sala “Nilde Iotti” di località Aeroporto, a Vena di Jonadi. Ospite della quinta edizione sarà Pino Aprile, giornalista e scrittore che da anni ha posto al centro del dibattito pubblico il Mezzogiorno, le sue contraddizioni e le sue prospettive.

«Torno Giù - afferma al riguardo Valentina Fusca, delegata comunale alle Politiche giovanili - non nasce per dire ai giovani che devono tornare. Nasce per ascoltare le loro scelte, anche quando sono diverse da quelle che vorremmo sentirci raccontare. Dopo cinque edizioni vogliamo continuare a costruire uno spazio in cui chi è partito, chi è rimasto e chi è tornato possa parlare liberamente del proprio rapporto con questa terra. E vogliamo che da questo confronto nascano anche relazioni e opportunità concrete: per questo l'Agorà continuerà quest'anno con un momento dedicato al networking». L'incontro prenderà il via con la presentazione della proposta di legge sulla “tornanza” da parte dell'onorevole Anna Laura Orrico. Subito dopo a fungere da protagonisti saranno cinque giovani, con storie e scelte diverse, pronti a confrontarsi liberamente su questa delicata tematica. In conclusione l'intervento di Pino Aprile.