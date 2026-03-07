Prende vita a Jonadi il progetto “ Nonno/a Vigile ”. L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, nelle scorse ore ha infatti provveduto a pubblicare il relativo bando per la formazione della graduatoria di volontari e volontarie che prenderanno parte all'iniziativa. Il progetto è pensato per rafforzare la sicurezza e la vigilanza nei pressi degli Istituti scolastici ubicati sul territorio. Esso, nello specifico, si pone l'obiettivo di garantire una presenza di supporto durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale e favorendo un ambiente più sereno per alunni, famiglie e personale scolastico. «Il progetto Nonno/a Vigile - sottolineano al riguardo il sindaco Signoretta e l'assessore all'Istruzione Nicolina Corigliano - rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini . Si tratta di un'iniziativa che valorizza il senso civico e il volontariato, rafforzando al tempo stesso l'attenzione della nostra comunità verso i più piccoli ».

A seguire sindaco e assessore al ramo, a nome di tutta l'amministrazione comunale, rivolgono un ringraziamento agli Uffici del Servizio scolastico « per l'impegno e la professionalità dimostrati nella predisposizione dell'avviso e nell'organizzazione dell'iniziativa, che consentiranno di attivare un servizio importante per le famiglie di Jonadi». Infine, il loro invito a tutti i cittadini interessati a partecipare all'iniziativa «consultando l'avviso pubblico e le modalità di presentazione della domanda sul sito istituzionale del Comune».