L’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole del territorio ha visto l'impegno concreto di volontari e amministrazione comunale che ha anche donato a ciascun bambino una borraccia di alluminio in contrasto all’uso eccessivo della plastica

Questa mattina a Joppolo ha preso ufficialmente il via “Io sono ecologico”, il nuovo progetto di educazione ambientale promosso dall’Amministrazione comunale e sostenuto dal Servizio Civile Universale. Un’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e all’adozione di comportamenti sostenibili.

A dare avvio all’incontro è stato il sindaco di Joppolo, affiancato dai volontari del Servizio Civile Universale – Barbalace Nunzia, Barbalace Martina, Preiti Francesca, Comerci Roberto, Comerci Vincenzo, Falduto Gabriele, Marasco Rosario e Pellicari Nicolas – che hanno guidato gli studenti in attività formative e momenti di confronto su temi fondamentali come la riduzione dei rifiuti, il riciclo e l’uso responsabile delle risorse naturali.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle proposte della giornata, dimostrando interesse e curiosità. «È stato emozionante vedere i loro sorrisi e la loro voglia di imparare», ha commentato il sindaco. «L’educazione alla sostenibilità parte dai più piccoli, perché da loro può nascere un cambiamento duraturo e positivo per tutti».

Al termine dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha voluto lasciare un segno concreto di questo impegno donando a ciascun bambino una borraccia in alluminio, gesto simbolico ma significativo nel contrasto all’uso eccessivo della plastica. «Abbiamo voluto compiere un’azione semplice ma importante per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come «la difesa dell’ambiente sia un pilastro fondamentale per la salute umana e il futuro delle nuove generazioni, come stabilito anche dalla Costituzione Italiana».

Il progetto “Io sono ecologico” rappresenta così un passo ulteriore nel percorso verso una comunità più consapevole e responsabile, in cui la tutela del territorio diventa un valore condiviso e quotidiano.