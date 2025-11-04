Tra giovedì e lunedì diverse le vincite centrate in tutta la Calabria: a festeggiare è soprattutto la provincia di Cosenza con un bottino da 272mila euro

Calabria in festa con il 10eLotto. Nei concorsi di giovedì 30 ottobre, venerdì 31 e lunedì 3 novembre 2025, infatti, sono state centrate diverse vincite. Una anche in provincia di Vibo Valentia.

Nello specifico, sono stati vinti 25mila euro a Tropea, grazie a un 6 'Oro' beccato in via Vittorio Veneto. Ma è soprattutto la provincia di Cosenza a festeggiare, contando cinque vincite per totali 272mila euro, così distribuite: due premi, entrambi da 100mila euro, sono stati realizzati a Spezzano Albanese grazie a un 9 'Oro' in viale Albanese, mentre 60mila euro sono andati a Rocca Imperiale grazie a un 6 'Doppio Oro' in via Mare. Infine, vinti 12mila euro a Corigliano Rossano, con due colpi entrambi da 6mila euro: il primo, con un 6 'Doppio Oro' in contrada Foresta, il secondo con un 5 'Oro' in rione Ariella.

Sempre in Calabria, da segnalare anche i 10mila euro vinti a Crotone, grazie a un 8 in via XXV Aprile. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.