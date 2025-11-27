Il 20 dicembre il passaggio nel capoluogo di Provincia. L’assessore Soriano: «Riconoscimento per la città, sarà un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e la forza del nostro territorio»

La Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 arderà anche a Vibo Valentia: il passaggio è previsto per il 20 dicembre 2025, e rappresenta un «momento storico per la città e per l’intera provincia». Un risultato reso possibile – si legge in una nota diramata dal Comune - anche grazie alla disponibilità ed al lavoro dell’amministrazione comunale.

«Messaggio di pace e fratellanza»

«La Fiamma olimpica - dichiara l’assessore Stefano Soriano - non è solo un fuoco che arde: è un messaggio universale di pace, fratellanza e speranza. Il suo passaggio a Vibo Valentia è un riconoscimento al valore della nostra comunità ed alla sua storia. Sarà un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e la forza del nostro territorio».

L’itinerario

Ecco i dettagli della tappa di Vibo Valentia. «La staffetta - annuncia l’assessore - prenderà il via alle ore 12.30 da Viale Affaccio, nei pressi delle autoconcessionarie, per attraversare tutta la città in circa un’ora, passando per via Dante Alighieri e corso Vittorio Emanuele percorrendo 3,2 chilometri, fino all’hotel 501 dove la carovana si fermerà».

L’amministrazione – conclude il comunicato - sta lavorando ad un evento che possa coinvolgere i giovani e le scuole, per quella che si preannuncia come una straordinaria giornata di festa.