Distribuzione di materiale informativo, incontri con gli esperti e screening gratuiti hanno caratterizzato l’edizione vibonese. Effettuati screening gratuiti dai quali è emerso che il 18% delle persone visitate presenta patologie da approfondire

La Giornata Mondiale della Vista, celebrata ogni anno il secondo giovedì di ottobre, ha rappresentato anche a Vibo Valentia un’occasione di sensibilizzazione e prevenzione fondamentale. In un contesto sanitario complesso, segnato da liste d’attesa interminabili, carenza di personale e mobilità passiva crescente, le iniziative dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) e della Iapb Italia Onlus hanno offerto ai cittadini un punto di riferimento concreto.

Durante la giornata, i volontari del Servizio Civile, formati sul tema della salute visiva, hanno distribuito nelle principali vie della città materiale informativo targato Iapb, rispondendo alle numerose domande dei cittadini di tutte le età. L’interesse dimostrato dal pubblico si è poi tradotto in una partecipazione attenta alla Conferenza Stampa e al Seminario tenuti nella Sala Meeting dell’Uici.

Protagonista dell’incontro è stato l’oculista Marco Ferrise, che ha illustrato le principali strategie di prevenzione e risposto ai tanti quesiti dei presenti. A seguire, all’interno dell’Ambulatorio Oculistico dell’associazione, lo stesso specialista ha eseguito screening gratuiti, dai quali è emerso che il 18% dei soggetti visitati presenta patologie da approfondire. Un dato incoraggiante, soprattutto se si considera che il 25% dei partecipanti era composto da over 60, fascia di popolazione più esposta al rischio di malattie oculari.

Secondo l’Uici, i risultati confermano l’efficacia del lavoro svolto negli ultimi anni, con una progressiva riduzione dei casi patologici rispetto alle precedenti campagne di prevenzione. «La perseveranza paga — sottolineano i referenti dell’associazione — e ogni iniziativa di profilassi è un passo avanti nella battaglia contro la cecità evitabile». In un territorio che spesso resta in silenzio di fronte alle criticità sanitarie, la Giornata Mondiale della Vista ha ricordato che la prevenzione è, e resta, la vista del futuro.