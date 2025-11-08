Dal 9 novembre al 21 dicembre un mese di eventi tra gusto, laboratori, musica e magia natalizia: torna l’atmosfera delle feste con degustazioni, presepi e la Casa di Babbo Natale

Si rinnova la magia del Natale ai Vivai Amoroso che presenta un ricco programma di appuntamenti per il Natale 2025. Dal 9 novembre al 21 dicembre, la sede di Portosalvo si trasformerà in un villaggio natalizio tra degustazioni, laboratori creativi, spettacoli e tanta allegria per grandi e piccini.

Il via domenica 9 novembre con la Festa di San Martino: taglio del nastro e brindisi inaugurale alle 16:30, seguiti da degustazioni di vino novello e caldarroste, musica e karaoke. Non mancheranno lo street food e attività per i bambini, come “La leggenda di San Martino”, con pigiatura dell’uva e laboratorio delle lanterne. Prevista anche una Masterclass sulle piante da sottobosco.

Domenica 16 novembre i riflettori saranno puntati sull’ulivo con un laboratorio di decoro e travaso, la benedizione di don Enzo Varone e la degustazione di pane e olio. A seguire, la Masterclass sull’ulivo bianco ne svelerà origini e curiosità.

Il 23 novembre sarà dedicato alla pasta fatta in casa. Ospite speciale lo chef Francesco Messina, in arte Tappatumi, protagonista di uno show cooking con degustazione di pasta fresca al pomodoro.

A chiudere il mese, domenica 30 novembre, spazio alla dolcezza con il laboratorio di pasticceria “Biscotti Natalizi” e il Concorso del dolce tipico calabrese. Ospite d’onore la direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, Mariangela Preta.

Domenica 7 dicembre si apre il Bosco delle Meraviglie con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale e l’arrivo di Mamma Natale, Elfi, mascotte e persino il Grinch. L’Associazione Nati per Leggere curerà letture e attività per i più piccoli, mentre nell’ufficio postale degli Elfi i bambini potranno scrivere la propria letterina.

Lunedì 8 dicembre, giornata dedicata alle conifere, con una Masterclass sugli Alberi di Natale, tombolone e foto con Babbo Natale.

Il 14 dicembre sarà invece la Giornata dei presepi, con un laboratorio per la creazione di piccole natività e, alle 17:30, la benedizione di Sua Eccellenza il Vescovo Attilio Nostro. La cerimonia sarà accompagnata dal suono delle zampogne e da una suggestiva fiaccolata.

Gran chiusura domenica 21 dicembre con il Tombolone a premi condotto da Massimo Cappuccio: una serata tra comicità, magia e karaoke, con coppo di fritto, panettone e spumante per brindare insieme al Natale.