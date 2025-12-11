Figura anche la Pro loco di Rombiolo tra i protagonisti della prima edizione di “ GustARTE ”, rassegna di carattere nazionale svoltasi nell'area fiere di San Giorgio di Gravina di Puglia . Obiettivo dichiarato è stato di mettere in evidenza le bellezze del territorio. La manifestazione organizzata dall'Epli (Ente Pro loco italiane), presieduta da Pasquale Ciurleo, ha visto la presenza in Puglia di decine di delegazioni delle Pro loco provenienti da tutte le regioni italiane . Tra queste, appunto, quella di Rombiolo presieduta da Alessia Gerace .

«Siamo onorati e soddisfatti - dichiara al riguardo la guida della locale associazione turistica vibonese - di aver portato Rombiolo in questo splendido scenario , pieno di eccellenze provenienti da tutta Italia. Per quanto ci riguarda crediamo fortemente nel ruolo centrale della cultura e, infatti, anche in questo contesto abbiamo proposto ai numerosi visitatori del nostro stand tutte le attività svolte finora . Tra queste, l'Autunno letterario, l'Estemporanea d'Arte, le mostre temporanee di pittura e scultura, il trekking nei pressi dell'altopiano del Poro , la valorizzazione dell'arte della tessitura da trasmettere alle nuove generazioni, tramite visite guidate agli antichi telai , i laboratori e altre attività di socializzazione. Altresì - aggiunge - abbiamo cercato di mettere in evidenza i luoghi caratteristici di Rombiolo, in primis il culto di San Michele , particolarmente apprezzato dai visitatori, enfatizzando la posizione favorevole del piccolo borgo rispetto al mare e alla montagna, così da costituire una meta preferenziale per un turismo “calmo” , legato alla tranquillità e genuinità dei territori ».