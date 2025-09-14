L'estate è finita, ma non è finito il divertimento a Soriano Calabro, con l'intera comunità che si prepara alla sentitissima festa in onore di San Domenico. A tal proposito questo in corso è un weekend ricco di iniziative volte al coinvolgimento e al divertimento. Insomma, un ultimo sprint prima dell'inizio dell'anno scolastico e del ritorno alla routine quotidiana.

Un pomeriggio di divertimento

Protagonista sabato scorso, nella piazza sorianese, è stata la Pro Loco che ha chiuso la sua personale stagione estiva con l'evento "Bimbi in festa". Una serata in onore dei festeggiamenti rivolti a San Domenico in Soriano appunto. Notevole la partecipazione dei sorianesi alla proposta fatta per il territorio e con l'associazione che ha animato la piazza centrale con gonfiabili, scultori di palloncini, truccabimbi, zucchero filato, popcorn e il tradizionale tartufo di Pizzo. Tutto ciò totalmente gratuito e offerto appunto dalla Pro Loco, per la felicità e la spensieratezza dei bambini.

Le parole di Maria Teresa Daffinà

Stagione chiusa in bellezza dunque, dopo tante iniziative e di questo ne ha parlato la presidente della Pro Loco, Maria Teresa Daffinà: «Sono contenta del fatto che a chiusura dell'estate abbiamo regalato un momento di gioia e divertimento ai tantissimi bambini e genitori che hanno reso la nostra Soriano ancora più suggestiva, nella triade legata a San Domenico. Un ringraziamento particolare va alla Regione Calabria per aver patrocinato l'evento, senza però dimenticare Padre Rosario per aver voluto la nostra collaborazione. Una menzione inoltre ai soci Pro Loco per essere sempre attivi e fattivi nelle manifestazioni, alla Protezione Civile San Domenico per il supporto e, infine, un ringraziamento speciale alla nostra bella Soriano che rende sempre più magiche le nostre iniziative».